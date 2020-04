Entrou em vigor, nessa sexta-feira (10), um decreto publicado pela Prefeitura de Lagoa Santa, na Grande Belo Horizonte, que determina o uso de máscara por parte dos moradores da cidade, em função da pandemia do novo coronavírus. Haverá fiscalização por parte do Executivo municipal, sobretudo em estabelecimentos comerciais.

De acordo com o decreto, qualquer pessoa que sair de casa terá que utilizar o item, seja em ambientes comerciais, dentro de transporte coletivo e individual, entre outros. A portaria também é estendida aos comerciantes, servidores públicos, prestadores de serviços.

Estabelecimentos também devem barrar a entrada de quem não estiver usando máscara. A Prefeitura informou no decreto que haverá fiscalização. Caso algum comércio, prestador de serviço ou qualquer outra pessoa jurídica que for flagrado descumprindo a medida, uma notificação será feita e a situação terá que ser regularizada em 24 horas, com risco de multa, suspensão do alvará sanitário e de funcionamento, bem como a interdição temporária do local.

Pessoas que estiverem fora de casa sem máscara também estarão sujeitas a penalidades descritas no Código Municipal de Saúde.