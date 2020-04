A Prefeitura de Medeiros, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início nesta sexta-feira (17) a mais uma ação no combate ao Coronavírus.

Como medida de contenção da disseminação da Covid-19, foram organizadas duas barreiras sanitárias nas entradas principais de Medeiros (chegada de Bambuí e chegada de Pratinha).

De acordo com a Prefeitura, as barreiras funcionarão 24 horas por dia e tem o intuito de monitorar pessoas que estão chegando na cidade e identificar possíveis suspeitos de contaminados com Coronavírus. Busca também identificar pessoas com sintomas gripais, repassando todas as informações à Secretaria Municipal de Saúde.

A ação conta com o apoio da Polícia Militar.