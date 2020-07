Com o objetivo de intensificar o combate ao Coronavírus, a Prefeitura de Medeiros, através da Secretaria de Saúde, iniciou nessa sexta-feira (10), o serviço de limpeza e desinfecção das ruas da cidade.

As atividades visam garantir uma limpeza mais intensa em locais com um maior fluxo de pessoas, como vias públicas, praças, áreas próximas de unidades de saúde e outros.

As equipes de trabalho, à frente da ação, contam com Equipamentos de Proteção Individual, além se seguirem as recomendações dos órgãos reguladores e fiscalizadores de saúde.

O Executivo continua com a indicação para que só saiam de casa em caso de extrema necessidade e sempre que possível utilize máscara e sempre higienize as mãos.