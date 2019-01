No final da tarde dessa terça-feira (22), a Prefeitura de Nova Serrana divulgou as datas de pagamento de contratos rescindidos em dezembro do ano passado pela administração municipal.

De acordo com o Executivo, o salário de dezembro será pago nessa quinta-feira (24). Já o restante da verba rescisória, equivalente às férias e um terço de férias, será depositado no dia 11 de fevereiro.

Um grupo com cerca de 30 ex-servidores se reuniram na quinta-feira passada (17) na sede do Sindicato dos Servidores Municipais de Nova Serrana para alinhar medidas para pressionar o Executivo a regularizar os pagamentos pendentes. Eles relataram estarem sem o salário de dezembro e a rescisão, tendo recebido apenas o 13º salário.