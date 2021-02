A praça de Furnas no centro da cidade de Piumhi foi mais um espaço público interditado pela prefeitura para evitar aglomerações e combater a disseminação do coronavírus.

Nesse sábado (6), funcionários da Prefeitura Municipal, estiveram no local para cercar com gradis o espaço público de lazer.

Caso seja desrespeitado o isolamento da praça, novas medidas serão tomadas para impedir a aglomeração de pessoas no local. Outras praças já foram fechadas como a Padre Alberico, Tuiutti, Rodoviária e a que fica no encontro das ruas Dr.Oswaldo Soares Machado e Severo Veloso no bairro Nova Esperança.

SANÇÕES