A Prefeitura de Santo Antônio do Monte divulgou dois editais de concursos públicos para a criação da guarda municipal, e também para diversos cargos na administração pública.

Os editais 02 e 03/2019 já estão disponíveis no site.

As vagas disponíveis no edital 02/2019 são:advogado, auxiliar de secretaria de educação básica, bibliotecária

educador de educação infantil, engenheiro civil, fonoaudiólogo, nutricionista, operador de máquinas leves, psicólogo e técnico em enfermagem.

Ao todo serão oferecidas 15 vagas e os salários variam entre R$1.070 e R$2.473.

As taxas de inscrições vão de R$ 54, a R$124.

Já as vagas disponíveis no edital 03/2019 são para guarda municipal.

São 12 vagas a serem preenchidas; o salário é de R$1.910,00 e o valor da inscrição é de R$ 95.

As inscrições para ambos os concursos poderão ser feitas de 3 de fevereiro a 3 de março.

O local, a data, e o horário da realização das provas serão divulgados no dia 30 de março. As provas serão aplicadas no dia 5 de abril.

Confira aqui os editais com mais informações.

