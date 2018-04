A Prefeitura de São Paulo lançou nesta segunda-feira, 2, o seu próprio aplicativo de táxi. O “SP Táxi” já está disponível para motoristas e passageiros através da Google Play Store, sendo que o aplicativo ainda não foi liberado para iOS.

Também já está disponível o site para que os taxistas e passageiros possam se cadastrar e tirar dúvidas sobre o serviço. Nesta primeira etapa, qualquer taxista da cidade de São Paulo, que esteja em dia com o alvará do táxi e com o Condutax (Cadastro Municipal dos Condutores de Táxi), pode se cadastrar.

A princípio, não será cobrada nenhuma taxa dos taxistas, mas, no futuro, será cobrado um valor, para a manutenção dos equipamentos, infraestrutura e equipe. O governo, no entanto, diz que a taxa será menor do que a praticada no mercado.

A Prefeitura divulgou seus planos de criar um aplicativo no final do ano passado, com o objetivo de “atrair os usuários que passaram ao longo do ano a utilizar aplicativos de transporte de passageiros”.

Diferente dos aplicativos de motorista, como o Uber, Cabify e 99, o próprio taxista pode oferecer descontos de até 10%, 20%, 30% ou 40% para os passageiros, que é calculado diretamente pela plataforma. Os usuários, por sua vez, podem fazer o pagamento com dinheiro, cartão de débito e cartão de crédito.

Com a plataforma, a Prefeitura terá a geolocalização de todos os táxis em operação, cadastrados no aplicativo, e poderá gerar dados para a administração municipal conhecer melhor o serviço de táxi na capital, sendo possível analisar a distribuição dos carros por região da cidade, por dia da semana e por horário. Os taxistas também poderão contribuir com a gestão da cidade, informando, por meio do aplicativo, os problemas encontrados pelo trajeto, como buracos, falta de sinalização e lixo.

Além disso, como terá acesso às notas dadas pelos passageiros aos motoristas de táxi, a Prefeitura criará um ranking para premiar os melhores colocados com prioridade em bolsões de táxi em grandes eventos.

