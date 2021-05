O prefeito Eugênio Vilela recebeu, no Gabinete, professores da Escola Estadual Aureliano Rodrigues Nunes para uma conversa sobre a municipalização do ensino fundamental (1º ao 5º ano) da instituição.

A reunião que contou, também, com a presença do secretário de Educação, Jaderson Teixeira, e dos vereadores Joice Alvarenga e Luiz Carlos Tocão, foi realizada de maneira antecipada em vista da possível imposição por parte do Governo Estadual.

De acordo com o artigo 211 da Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, “os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil”.

Desta maneira, não cabe ao Executivo decidir se a municipalização deve ou não acontecer. A ação é definida e imposta pelo Projeto Estadual “De Mãos Dadas”, que visa ampliar a cooperação entre Estado e municípios na Educação.