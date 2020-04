O prefeito Eugênio Vilela realizou uma reunião na manhã desta terça-feira (14), com a diretoria da Acif/CDL para que a situação do comércio em Formiga, neste período da Covid-19, fosse analisada.

Durante o encontro, que contou com a presença do secretário Municipal de Saúde, Leandro Pimentel, e da diretora jurídica, Adriana Prado, foi deliberado que, devido ao agravamento do novo coronavírus na região, não haverá flexibilização nas ações de combater à proliferação do vírus no Munícipio.

Em coletiva de imprensa realizada na quinta-feira passada (9), foi anunciado que, nesta semana, o Executivo autorizaria o retorno progressivo das atividades referentes a três áreas: igrejas, Feira Livre e academias.

No entanto, até que a situação se modifique de maneira positiva, ficam suspensas as realizações de encontros religiosos, comercialização de produtos na região do Terminal Rodoviário (Feira Livre) e atendimento nas academias. As empresas que já estão atendendo na modalidade “delivery” poderão continuar desta maneira.