A prefeitura de Formiga, por meio do Decreto 9146, declara situação de emergência no Município em razão do deslizamento de solo verificado na Avenida das Laranjeiras, situada no Bairro Geraldo Veloso.

O Relatório Técnico oriundo da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, identificou problemas relacionados à ineficiência do sistema de drenagem pluvial, que ocasionaram deslizamento de solo na Avenida, o qual tem culminado em processos de erosão no entorno de sua área, pelo inadequado escoamento pluvial.

No local serão realizadas obras emergenciais como: reconstrução da boca de lobo e parte da pavimentação que sofreu deslizamento.

O Decreto entra em vigor amanhã, surtindo efeitos por 180 dias.