O prefeito Eugênio Vilela, em reunião com a equipe do departamento de Trânsito, que é coordenado pela Secretaria Municipal de Obras, nesta segunda-feira (3), determinou a realização da troca do sistema que controla os semáforos da cidade, que já está obsoleto, por um moderno e eficiente. A ação visa proporcionar mais segurança aos motoristas e pedestres.

Nesse domingo, o Últimas Notícias publicou reportagem informando sobre um acidente entre dois veículos, no cruzamento entre as ruas Carlos Chagas e Vereadora Maria Hilda, no Centro.

A equipe de servidores desativou o semáforo no local.

Faixas serão fixadas no local para alertar os motoristas que o sistema está temporariamente inoperante.