A Secretaria Municipal de Gestão Ambiental inicia nesta semana as duas primeiras rotas do serviço de capina elétrica em Formiga. Os trabalhos, que conciliam tecnologia com sustentabilidade, começarão pelos bairros Rosário e Vila Padre Remaclo Fóxius.

A empresa Minas – Controle Profissional de Pragas Ltda-ME, vencedora de Licitação, é a responsável pela capina elétrica, que ocorrerá em 80 quilômetros de ruas em Formiga.

O trabalho será realizado em duas etapas. Na primeira, a máquina aplica o Eletroerb, que é uma descarga elétrica de alta potência, que provoca o ressecamento da planta em um prazo de 24 horas a 7 dias. Na segunda etapa, é feita a limpeza do local, retirando a planta seca pela máquina elétrica. Para que esse serviço seja efetivamente concluído, é necessário aguardar de 20 a 30 dias para que a equipe volte ao local para recolher o capim seco.

A capina elétrica permite o controle de ervas daninhas e plantas invasoras por longos períodos sem o uso de herbicidas, evitando a contaminação do solo e sua erosão. É preciso que os moradores fiquem atentos ao dia que o trator irá passar pela sua rua. Não deixar carros e motos estacionados durante a passagem do trator. O barulho poderá incomodar, mas o Eletroherb é ambientalmente correto e completamente seguro. Além disso, é importante evitar jogar água nas calçadas no dia do serviço. A máquina não funciona em local molhado.

ROTA 1 – Ruas do Rosário e Padre Remaclo Fóxius

Eulália de Faria Nunes

Benjamin Constante

Francisco Frade

Rio Grande

José Francino

Olivério Fontes Palhares

Nossa Senhora das Mercês

Manoel Rodrigues

Maria Cassiano

Eugênio A. Vilela

Agostino da Silva

José Teles da C.

Higino de Carvalho

Francisco Pieroni

Anibal Pires Lima

Amaral Santos

Maria Rodrigues Gondim

Padre João da Mata

Teresinha A. Ribeiro

Geraldo A. Ribeiro

Luiz A. Ribeiro

ROTA 2 – Ruas do Santa Luzia

Antônio José Barbosa

Joaquim Teixeira Malta

Maria Lourenço Moreira

Fidelis Marinho Costa

Cristóvão Soragi

Arthur Frade

Rafael Soragi

Maurílio T. do Couto

Eloi Lacerda Viana

Mário de Carvalho

Benedito R. da Silveira

Francisca T. Rodarte

Rosalina Georgina de Oliveira

Alberto Soragi

Olímpio Avelar

Antônio Olímpio Nogueira

Jerônimo Teixeira

Juvêncio Inácio