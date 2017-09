Graças a uma parceria entre a Prefeitura de Formiga e a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas (Acccom), 63 formiguenses podem ser salvos do câncer de pele.

Depois de examinados durante visita da equipe da Acccom à cidade e de diagnosticada a suspeita de câncer, essas pessoas estão com consulta marcada para sábado (30), em Divinópolis, com os médicos especialistas da associação.

“O câncer é uma doença que, quanto antes for feito o diagnóstico, maior a chance de um tratamento bem sucedido. Uma pequena ferida na pele pode se transformar em um grande sofrimento. Graças aos excelentes profissionais da Acccom, muitas famílias não precisarão passar por isso”, disse o secretário de Saúde, José Geraldo Pereira.

A parceria entre Prefeitura e Acccom foi firmada depois de reunião em Formiga no final de agosto. O consultório itinerante da associação ficou instalado na Praça São Vicente Férrer durante seis dias e atendeu 653 formiguenses. Um número significativo, segundo o enfermeiro Altair Oliveira. “Ficamos muito felizes quando vemos uma participação tão grande e um povo tão acolhedor. Formiga está de parabéns. Com certeza ocorrerão outras ações na cidade”, comentou.

O próximo passo agora é a consulta com os médicos em Divinópolis. O transporte ficará a cargo da Secretaria de Saúde, no sábado, com saída prevista para as 6h, do Terminal Rodoviário. “Depois do exame médico poderemos até já realizar alguns pequenos procedimentos. O trabalho tem que ser ágil para ser eficiente”, explicou a enfermeira Sara Lemos, que também atendeu em Formiga.