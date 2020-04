A Secretaria de Desenvolvimento Humano divulgou os endereços dos canais oficiais da Caixa Econômica Federal para inscrição no auxílio emergencial.

O benefício, no valor de R$600 e que será pago por até três meses, está sendo oferecido pelo Governo Federal aos trabalhadores informais, desempregados, MEIs e contribuintes individuais do INSS, que cumpram requisito de renda média.

Os canais são para inscrição de pessoas que não estão no Cadastro Único do Governo Federal no Auxílio Emergencial. Os beneficiários do Programa Bolsa Família não precisam fazer sua inscrição, pois receberão o benefício automaticamente.

A administração municipal alerta a população para não clicar em links de fontes duvidosas e não fornecer seus dados a terceiros.