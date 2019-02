A Secretaria Municipal de Gestão Ambiental está desde o dia 15 de janeiro realizando a capina elétrica em Formiga. Os serviços começaram pelos bairros Rosário, Padre Remaclo Fóxius e Santa Luzia e já tem os primeiros resultados.

A pasta divulgou fotos que mostram o antes e depois do mato que passou pela capina elétrica. A primeira foto foi registrada com 12 horas da realização do serviço; a segunda com 24 horas; a terceira com 72 horas e a quarta com sete dias. Na última foto, nota-se o ressecamento da planta provocado pela descarga elétrica.

Os trabalhos agora vão para a segunda etapa que é de retirada do mato seco. Como é necessário aguardar de 20 a 30 dias para que a equipe volte aos locais para o recolhimento do capim, o serviço será iniciado no dia 15 de fevereiro pelos primeiros bairros onde a máquina passou aplicando o Eletroerb.