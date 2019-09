A Prefeitura do Rio de Janeiro incluiu informações falsas que viralizaram nos últimos dias em um recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao pedir esclarecimentos sobre a decisão que impediu busca e apreensão na Bienal do Livro, encerrada nesse domingo (8), a Procuradoria-Geral do Município (PGM) usou uma imagem de um livro adulto que não foi sequer exposto no evento.

Prefeitura usou livro que não foi vendido na Bienal em recurso ao STF; na imagem, é possível ver preço em euro (1,00 €) à esquerda — Foto: Reprodução

O documento da PGM inclui imagens do livro “As gémeas marotas”. Acima da foto, a Procuradoria escreve: “ilustre-se a demonstração com fotografias do material constatado em balcões”.

A Bienal informou, em nota, que o conteúdo não foi vendido na feira: “O livro em questão não esteve à venda na Bienal Internacional do Livro Rio. Trata-se de uma obra satírica para o público adulto, publicado em 2012 na Europa, que apareceu esta semana em grupos de WhatsApp”.