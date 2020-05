A Prefeitura de Formiga, por meio do Setor de Endemias e da Secretaria de Obras e Trânsito, trabalha em conjunto com a Polícia Civil para a remoção de 29 veículos que viraram sucata e estão depositados em um lote próximo à avenida Brasil.

No local foram identificados focos do Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue, da febre amarela, da zica e também da chikungunya. Diante disso, a administração municipal buscou apoio da Polícia Civil para resolver o problema.

Os veículos estão bloqueados pela Justiça, pois o dono responde a um processo judicial, iniciado a partir da operação “Quatro Rodas”, realizada em 2013, pela polícia, que resultou no fechamento do desmanche. O processo ainda corre na Justiça, e por isso, nem o dono do lote e nem o dos carros, que responde ao processo, puderam retirar os mesmos do local.

As sucatas começaram a ser retiradas do terreno nessa sexta-feira (22) por servidores, que utilizam um caminhão guincho da Secretaria de Obras.