A Prefeitura de Itaúna divulgou o processo seletivo nº 01/2021 para preenchimento de 30 cargos na administração. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site do Município, entre os dias 14 e 18 de junho. O candidato poderá se inscrever somente para um cargo.

A partir do dia 14 de junho, cópias impressas do edital estarão disponíveis no saguão da Prefeitura e nas secretarias municipais de Infraestrutura e Serviço, Saúde e Educação. Os valores de salário não foram divulgados.

Cargos

Conforme informações da Prefeitura, os cargos disponíveis serão: auxiliar de oficina, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de serviços gerais II, coveiro, servente, vigilante, bombeiro hidráulico, borracheiro, calceteiro, carpinteiro, eletricista, eletricista de autos, marceneiro, mecânico, operador de máquinas, pedreiro, pintor, serralheiro, soldador, analista ambiental, assistente de gestão, auxiliar de enfermagem, auxiliar de gestão, cirurgião dentista especialista cirurgia buco-maxilo-facial, cirurgião dentista especialista endodontia, cirurgião dentista especialista periodontia, cirurgião dentista pessoas necessidades especiais, médico veterinário, odontólogo e técnico de laboratório.