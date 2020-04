Na tarde desta quinta-feira (30), a Prefeitura de Formiga emitiu nota mais detalhada sobre a situação dos repasses à Santa Casa.

Ao ter conhecimento das afirmativas feitas pela direção da instituição à imprensa local, o prefeito Eugênio Vilela designou uma comissão de servidores das Secretarias de Fazenda e Saúde, que desde esta quarta-feira (29) está mobilizada para elaborar e apresentar um relatório para esclarecer a real situação dos pagamentos.

Gestores da Secretaria Municipal de Saúde se mostraram surpresos com as informações repassadas pela Santa Casa, já que, desde o início da “Gestão Plena” (novembro), o acordado com a direção seria fazer os acertos a cada quatro meses, sendo necessária a apresentação de relatórios e metas para iniciação do processo de pagamento. Para isso, seria necessária a realização, no mês de março, de uma reunião.

No entanto, devido à Covid-19, não foi possível. Porém, diante da gravidade da situação relacionada ao novo coronavírus, a comissão irá deliberar com a agilidade necessária para efetuar o pagamento, independentemente do acordo anterior.