O Executivo formiguense divulgou nota na tarde desta terça-feira (7), sobre o encaminhamento à Câmara Municipal do Projeto de Lei que dispõe sobre mudança no Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Formiga.

Segundo a administração municipal, o projeto propõe alteração na contribuição previdenciária, que de 11% passará para 14%. “

Os Municípios têm até o dia 31 de julho para comprovar a vigência da Lei Municipal, sob a pena de todas as Transferências Federais serem bloqueadas. O PL foi aprovado pelo Legislativo nessa segunda-feira (6). No entanto, até o dia 31 de julho, os valores da contribuição previdenciária não serão alterados”, explicou a administração.