A Prefeitura de Formiga encaminhou à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), nesta segunda-feira (30), um comunicado acerca da situação das guaritas existentes no município.

Em decorrência do novo coronavírus, 35 servidores estão inseridos no considerado grupo de risco e com isso afastados de suas atividades.

O documento foi enviado com cópia para o Ministério Público e para a Polícia Militar. Na correspondência, foi informado que, no dia 20 de março, a “VLI Ferrovias”, empresa que explora o transporte férreo, foi comunicada sobre a necessidade de recomposição de mão de obra durante a vigência dos decretos que tratam das ações voltadas ao enfrentamento da Covid-19, uma vez que a responsabilidade dos ônus relacionados à preservação da segurança dos locais é da empresa.

No entanto, após a realização de reuniões por videoconferência, a “VLI Ferrovias” não deu parecer às solicitações da administração municipal. Por este motivo, foi feita a notificação à empresa e autoridades foram comunicadas.