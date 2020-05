Diante de reportagem divulgada por um jornal e uma rádio de Formiga, nesta sexta-feira (22), a Prefeitura emitiu nota nesta tarde esclarecendo pontos importantes não mencionados pelos jornalistas, o que torna a notícia incompleta.

De acordo com a administração municipal, a informação completa, mostraria que as medidas tomadas até agora estão sendo eficazes e devem continuar sendo priorizadas para evitar tal situação mostrada pelos jornais.

1 – O título do jornal diz: “Ministério da Saúde fala em mais de 700 mortes em Formiga por Covid-19”.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, no simulador, esse seria o cenário nos próximos 70 dias, se não houvesse nenhuma medida de enfrentamento e prevenção à doença na cidade. O simulador do Ministério da Saúde emite números em diversos cenários prováveis e foi utilizado apenas um cenário, e que não condiz com a nossa atual realidade. A calculadora pode ser programada, também, com o percentual de isolamento social, medida que favorece a diminuição de casos da doença e, consequentemente, a preservação do sistema de saúde e de vidas.