O Banco Municipal de Alimentos Maria Athanásia de Freitas (BMA), em parceria com o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea), está elaborando uma minuta de projeto de lei que em breve será encaminhada à Câmara Municipal. A proposta visa aprovar a adesão do município ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan).

Para debater assuntos relativos a essa adesão, foi realizada na segunda-feira (7), no Unifor-MG, uma reunião. Representaram o BMA o coordenador, Anuar Teodoro Alves, a nutricionista, Karen Oliveira, e os alunos do curso de engenharia agronômica do Centro Universitário que fazem estágio no Banco de Alimentos. Os demais participantes foram o presidente do Comsea, Sérgio Rabelo, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Alisson de Sá, o coordenador de Políticas Rurais, Eduardo Batista, o coordenador do curso de engenharia agronômica, Leyser Rodrigues, e o professor Michael Thebaldi.

Durante o encontro, também foi discutida a possibilidade de novas parcerias entre o Unifor-MG e o município, como a realização da Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e a implementação de um projeto de extensão rural, que vai beneficiar os pequenos produtores que participam do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Segundo Anuar, a adesão do município ao Sisan e a parceria com o Unifor-MG serão extremamente benéficas no combate à fome e à desnutrição em Formiga. “Junto ao Sisan, Formiga estará mais próxima das políticas de segurança alimentar, o Banco de Alimentos será mais eficaz e terá mais meios de prestar serviços à população”, disse.