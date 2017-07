Uma audiência pública de prestação de contas da Administração Municipal será realizada nesta quinta-feira (27), às 17h30.

Nela, o prefeito Eugênio Vilela apresentará as realizações do governo até o momento e os planos para o restante do mandato. O evento ocorrerá no auditório da Universidade Aberta do Brasil (UAB), antigo Cemap, à rua Alderico Nogueira, 470, bairro Sagrado Coração de Jesus.

“A apresentação tem o objetivo de deixar a população ciente de tudo que está acontecendo na nossa administração. Acredito que a transparência e a participação popular são muito importantes para o desenvolvimento de um governo, por isso planejamos essa ação aberta ao público”, explicou o prefeito.

A apresentação é aberta à população, sendo que a Prefeitura fez um convite especial para os presidentes das associações de moradores, da Acif/CDL, de sindicatos como os dos Servidores Público, do Comércio, da Construção Civil, dos Trabalhadores Rurais, das Costureiras e dos Produtores Rurais, além dos conselhos de Saúde, de Segurança Pública, de Segurança Alimentar e de Combate às Drogas.

Os secretários municipais estarão presentes e também explanarão sobre suas pastas. É objetivo da Administração Municipal compartilhar com os formiguenses as realizações e as conquistas de nossa cidade.