A Prefeitura de Formiga realizará na próxima sexta-feira (22), às 9h, um leilão de bens (veja lista de bens em quadro abaixo). O leilão tem o objetivo de vender os bens móveis inservíveis, que se encontram ociosos e antieconômicos para o Município, pois não servem mais à finalidade para a qual foram adquiridos.

O acompanhamento do leilão já pode ser feito pelo site Jornais Leiloeiros. O leilão será feito de forma concomitante, pelo site e presencial no auditório da Universidade Aberta do Brasil (UAB), que fica à rua Alderico Nogueira, 470, bairro Sagrado Coração de Jesus.

A visitação dos bens já pode ser feita. O interessado deve entrar em contato com a servidora Patrícia Maria Caetano pelo (37) 3329-1845 para ter informações quanto aos locais onde está cada um dos bens.

Podem participar do leilão pessoas físicas maiores e capazes e pessoas jurídicas devidamente constituídas. O pagamento do bem arrematado deve ser feito integralmente no ato, à vista, ao leiloeiro e por meio de cheque nominal em favor da Prefeitura. Cabe ao arrematante o pagamento integral de 5% do valor arrematado em favor do leiloeiro.

Confira a relação dos veículos e bens móveis inservíveis