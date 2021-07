A Prefeitura Municipal de Formiga, por meio da Secretaria de Saúde, se manifestou sobre matéria publicada em um jornal de circulação nacional informando de que doses vencidas de vacinas contra a Covid-19, do laboratório AstraZeneca, foram aplicadas em diversas cidades do país. Na reportagem, uma única dose do imunizante vencido é atribuída à Formiga.

Em comunicado, a administração municipal esclarece que não houve aplicação de dose vencida no município.

“Os frascos são de multidoses, ou seja, o mesmo frasco produz 10 doses e não é possível que apenas uma pessoa tenha recebido a vacina vencida como consta na matéria”.

A Superintendência Regional de Saúde informou a Secretaria Municipal de Saúde que o Estado divulgará uma nota sobre o caso, bem como o Ministério da Saúde de que a situação divulgada pelo jornal pode ser um erro de inversão de datas no Sistema Nacional de Imunização (SIPNI).

Fonte: Decom