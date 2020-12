Redação UN

Uma cratera se abriu no fim da tarde dessa segunda-feira (7), na ponte da rua Doutor Teixeira Soares, no bairro Engenho de Serra, após parte do solo atrás da cabeceira da ponte ceder.

O secretário de Obras e Trânsito, Fábio Rezende, o adjunto da pasta, Luiz, a equipe da Defesa Civil e engenheiros da atual gestão estiveram no local e constataram que não há problema estrutural na ponte.

De acordo com a administração municipal, o problema foi devido ao sistema de drenagem pluvial e serão necessários reparos nas manilhas da rede.