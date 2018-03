Redação Últimas Notícias

A esperança da população em relação ao fim dos problemas de abastecimento é a construção de uma barragem de captação do Serviço Autônomo de Água (Saae), que armazenaria água suficiente para evitar novas crises durante períodos de estiagem.

E nesta quinta-feira (22), após mais de dois meses sem tratar do assunto, a Prefeitura divulgou que o projeto da nova barragem está em fase final.

A empresa contratada, por meio de licitação, para fazer o projeto é a Ferreira Costa, de Arcos, vencedora de licitação realizada em dezembro. De acordo com a autarquia, o valor pago para a elaboração do projeto é de aproximadamente R$176 mil.

O Saae ressaltou que os motivos da contratação são o aumento da demanda de água, provocado pelo crescimento populacional; necessidade de regularizar as vazões captadas, ao mínimo necessário; e minimizar efeitos decorrentes do regime irregular de chuvas, quando ocorrer seca prolongada.

De acordo com a Prefeitura, com o estudo e o projeto em mãos, a administração buscará recursos para viabilizar a construção da barragem.

Falta d’água

Formiga sofreu com a falta d’água nos meses de agosto, setembro e outubro do ano passado. Nesse período, o fornecimento de água no município foi racionado, o que gerou transtornos para a população.

A autarquia espera que o novo reservatório dê a Formiga seis meses de autonomia em relação ao abastecimento, ou seja, se não chover por seis meses, a autarquia ainda terá água para distribuir aos formiguenses.