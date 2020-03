Redação Últimas Notícias





A Prefeitura de Formiga anunciou na manhã desta sexta-feira (27) que implantará um canal de comunicação para apoio emcional.



“SOS Saúde Mental” contará com uma equipe composta por servidores do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). “Trata-se de um canal para acolhimento e escuta da população, por meio do qual o formiguense terá acesso a atendimento realizado por profissional de saúde mental apto à escuta e abordagem do sofrimento emocional”, informou a administração municipal.



O serviço entrará em funcionamento a partir de segunda-feira (30). O telefone do “SOS Saúde Mental” é o (37) 99178-3200. As ligações podem ser feitas de segunda-feira a domingo, das 8h às 18h.