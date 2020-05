A Prefeitura de Belo Horizonte liberou o Cruzeiro para retomar atividades na Toca II. O secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, vai elaborar um documento a ser enviado ao clube com parâmetros de segurança que serão exigidos para que os treinos possam ser retomados no centro de treinamento da Raposa.

De acordo com o Hoje em Dia, no começo da tarde de ontem, a Rádio Itatiaia já informava, por meio de entrevista do próprio secretário de Saúde, a chance de retomada das atividades esportivas no CT azul.

O diretor do departamento médico do Cruzeiro dará início ao protocolo de segurança sanitária para que testes do Covid-19 sejam feitos em atletas, membros da comissão técnica, staff administrativo (que será reduzido em um primeiro momento na Toca II), e se necessário familiares e parentes de atletas.

“Já temos todo o protocolo de segurança pronto e isso nos adianta para esse retorno. Acredito que em até 48 horas consigamos, após a liberação, dar start nos exames médicos com aqueles que estarão conosco no dia a dia”, disse Campolina.