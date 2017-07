Foi iniciado nesta quinta-feira (6), o asfaltamento de mais dez ruas de Formiga. O trabalho começou nas ruas dos Universitários, no bairro Del Rey, e Doutor Jadir da Fonseca e Francisco Xavier de Faria, no bairro Pôr do Sol. Os trabalhos estão sendo feitos pela Construtora Vega, de Belo Horizonte.

Acompanhado do secretário municipal de Obras, Flávio Passos, e do adjunto, José Ronaldo Couto, o prefeito Eugênio Vilela vistoriou os trabalhos e ficou satisfeito com o que viu. “A pavimentação de ruas traz dignidade aos moradores. Poder oferecer tal serviço à população é muito gratificante”, comentou.

As três ruas são as primeiras de um total de dez que serão asfaltadas (veja em lista completa abaixo). O trabalho em todas as ruas custará R$809.899,73. O recurso é proveniente de emenda parlamentar do ex-deputado federal e atual ouvidor geral do Estado, Wadson Ribeiro, por intermédio do líder comunitário João Gonçalves Pereira, o João do Povo.

A empresa tem 120 dias para asfaltar todas as ruas.

Ruas que serão asfaltadas

Rua dos Universitários – Bairro Del Rey

Rua Vitória Maria de Menezes Gomide – Bairro Ouro Verde

Rua Sidney Protela de Oliveira – Bairro Ouro Verde

Rua Anibal Pires de Lima – Bairro Jardim Guanabara

Rua São João – Bairro Leal

Rua Antônio Joaquim Rangel – Bairro Engenho de Serra

Rua Formiga – Pontevila

Rua Ponte Alta – Pontevila

Rua Doutor Jadir da Fonseca – Bairro Pôr do Sol

Rua Francisco Xavier de Faria – Bairro Pôr do Sol