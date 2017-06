Os formiguenses proprietários de imóveis ou de lotes ou terrenos vagos já estão recebendo os carnês para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Contribuição do Serviço de Iluminação Pública (CIP).

Neste ano foram confeccionados 43.315 carnês de cobrança do IPTU e 16.699 da CIP. A expectativa da Secretaria Municipal de Fazenda é que até o próximo dia 15 todos os documentos de cobrança tenham sido entregues.

Se todos os cidadãos pagarem corretamente seus tributos, a Prefeitura arrecadará R$7.859.926,31, sendo R$6.707.569,87 relativos ao IPTU e R$1.152.356,44 da CIP. No entanto, a Secretaria de Fazenda calcula uma inadimplência de 25 a 30%.

“É importante que o contribuinte pague em dia os tributos, pois é por meio deles que a Administração Municipal consegue arrecadar os recursos que serão revertidos em serviços para a população”, ressaltou o prefeito Eugênio Vilela.

O IPTU é a mais importante fonte de arrecadação para o município, quanto maior o montante, maiores serão os benefícios para a população. A receita oriunda do IPTU tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, destinando a receita para saúde, educação, limpeza pública, e outras áreas de interesse público.

O pagamento do IPTU pode ser dividido em até quatro vezes, dependendo do valor do tributo (veja no quadro abaixo como pode ser feita a divisão e os dias de vencimento de cada prestação), e a CIP pode ser paga em até três prestações.

As taxas podem ser quitadas nas agências da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, dos Correios, do Sicoob Centro Oeste, do Sicoob Credifor e demais correspondentes bancários.

O contribuinte que não receber o carnê para pagamento do IPTU pode retirar a guia no site da Prefeitura (www.formiga.mg.gov.br) ou na sede da Secretaria Municipal de Fazenda, que fica à rua Barão de Piumhi, 121, Centro.

É importante também que o contribuinte sempre mantenha seus dados junto à Prefeitura atualizados.