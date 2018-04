A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, iniciou nessa terça-feira (24), a reforma da quadra poliesportiva que fica ao lado da Escola Municipal Lídia Braga, no bairro Rosário. O trabalho está sendo feito pela equipe de manutenção de equipamentos da Rede Municipal de Ensino, criada no ano passado para prestar serviços de serralheria, marcenaria, pintura, eletricista e pedreiro.

Segundo o vice-prefeito e secretário de Educação, Cid Corrêa, a quadra era usada pelos alunos da Lídia Braga e pela comunidade do bairro. “Porém, há nove anos, ela está abandonada e totalmente aberta, sujeita a vandalismo e utilização por usuários de drogas, gerando transtornos aos moradores do Rosário. Estamos fazendo a reforma para mudar essa realidade e movimentar a quadra com a prática do esporte”, disse.

Cid Corrêa comentou o trabalho feito pela equipe de manutenção. “Herdamos muitos problemas e, gradualmente, iremos resolvê-los. Com a crise econômica, os repasses de recursos financeiros diminuíram muito. Por isso, estamos usando a criatividade para fazer economia. A reforma dessa quadra está sendo realizada pela equipe de manutenção da Secretaria de Educação, que está desenvolvendo um ótimo trabalho e está contribuindo para a redução do custo da reforma”.

A criação da equipe gerou, em 2017, uma economia de aproximadamente R$ 80 mil para o município. A Rede Municipal de Ensino conta, atualmente, com 28 estabelecimentos, entre eles escolas, creches, UAB, Emmel, Uaitec e a própria sede da Secretaria de Educação. Nesses espaços públicos, circulam milhares de estudantes, servidores e pais de alunos. Isso demanda uma manutenção constante e permanente.

De acordo com o secretário, antes, a pasta dependia totalmente da disponibilidade da Secretaria de Obras ou da terceirização dos serviços. “Anualmente, era repassada à direção de cada escola uma verba, denominada PMME [Programa Municipal de Manutenção Escolar], para os serviços de manutenção das escolas. No entanto, os recursos eram insuficientes para atender às necessidades dos estabelecimentos. Quando assumi a secretaria, encontrei essa demanda de serviços de manutenção que dependiam de outros setores da Prefeitura. Como a escola não pode parar, criamos a nossa própria equipe de manutenção, que atende a todos da rede e é eficiente e ágil nos trabalhos. O resultado foi melhor do que esperávamos. Estamos fazendo os reparos dos equipamentos e, ao mesmo tempo, economizando os recursos públicos, que são revertidos para a melhoria da educação de nossos alunos”, completou.