As obras

Cinco foram as obras apontadas por Sandra como aquelas que merecem atenção imediata:

– Asfaltamento de ruas: a empresa Niemeyer foi contratada para asfaltar uma série de vias em Formiga. No momento, os trabalhos estão parados. Ficou decidido que será marcada reunião para tratar do assunto com a empresa, a fim de verificar a possibilidade de continuar as obras.