Na próxima semana, a Secretaria de Saúde de Formiga irá inaugurar o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD). Serão disponibilizados dois números de telefone para que pessoas que suspeitem estar infectadas pelo novo coronavírus entre em contato e seja orientada a como proceder.

As informações foram repassadas durante coletiva com a imprensa na tarde dessa quarta-feira (29), com o secretário de Saúde, Leandro Pimentel e com a médica infectologista, Raquel Vaz.

A ideia é que a pessoa seja atendida no próprio domicílio, evitando assim, que ela se desloque até uma unidade de saúde, colocando em risco outras pessoas durante o trajeto. “Essa pessoa será orientada por um profissional de saúde, que fará uma triagem para saber se o caso é leve ou grave. Se for preciso realizar coleta para exame, será feito e esse paciente será monitorado”, explicou Leandro.

A médica infectologista, Raquel Vaz explicou que esse trabalho será somente para pacientes com suspeita da doença e não para outras patologias. Ela explicou ainda, que qualquer paciente poderá ter esse atendimento.