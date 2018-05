A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, lançou mais um concurso para o Festival da Linguiça. Além do “Samba, Pagode, MPB”, “Sertanejo”, “Bandas” e de grupos de “Dança”, haverá mais um concurso de dança, porém para “Solos ou Duos”.

As inscrições começam nesta quarta-feira (16) e vão até o dia 23 deste mês. Elas são gratuitas e deverão ser realizadas preenchendo e assinando um formulário que está disponível no site da Prefeitura e entregá-lo na Secretaria de Cultura, de 8h às 11h ou de 13h às 17h.

Além disso, a inscrição pode ser feita via Correios, tendo a opção de anexar um vídeo (DVD ou CD) de demonstração do solo ou duo; impressos de divulgação de apresentações realizadas pelo(s) participante(s); recortes de revistas e/ou jornais com reportagens e, obrigatoriamente, apresentar a seguinte documentação: cópia do RG e do CPF do responsável pela inscrição; cópia do comprovante de residência; cópia do cartão de conta bancária; autorização para uso da imagem em transmissões audiovisuais devidamente assinada; autorização dos pais ou responsáveis, em caso de participante menor de 18 anos.

O resultado oficial da triagem, contendo a relação dos participantes, será publicado no dia 30 deste mês, no site da Prefeitura. Conforme consta no regulamento do concurso, os solos ou duos pré-selecionados pela Comissão Organizadora estarão, automaticamente, classificados para apresentação no Festival da Linguiça, no domingo, dia 17 de junho, com início a partir das 12h30. O tempo de apresentação de cada participante, seja solo ou duo, será limitado ao tempo da obra musical escolhida para a performance. Cada participante poderá apresentar coreografia para apenas uma obra.

O público será o responsável pelo julgamento via internet. A votação ocorrerá após as apresentações da modalidade, sendo disponibilizado, em telão, link para acesso ao voto. O tempo de duração da votação será de 20 minutos. As notas atribuídas pelos cidadãos votantes serão totalizadas e apresentadas aos participantes e ao público em geral, em forma de porcentagem, também por meio de telão, momento em que será feita a divulgação do resultado.

Haverá premiação nas duas categorias: solos e duos. Todas serão: primeiros lugares ganharão R$ 500; segundos lugares R$ 300 e os terceiros lugares R$ 200.

Outros concursos

Nesta semana, a Secretaria de Cultura divulgou o resultado de seleção dos participantes para os outros concursos do Festival da Linguiça.

‘SAMBA, PAGODE E MPB’

Garotos do Pagode

Gerson Soares Moreira

‘SERTANEJO’

Cássio Aquino

‘BANDAS’

32 Dentes

Décima Côrte

Nill Rex

Os Sônicos

Último Copo

‘GRUPOS DE DANÇA’

Primeiro Passo

Treme Treme