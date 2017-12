Ficou evidente que a mudança dos locais para o pagamento das contas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Formiga (Saae), após o fim do contrato da Prefeitura com a Caixa Econômica Federal, não agradou boa parte da população.

O horário de fechamento dos caixas dos comércios conveniados e do atendimento bancário e a necessidade de enfrentar mais filas para quitar dívidas foram alguns dos problemas elencados por clientes do Saae.

Diante do descontentamento, segundo apurou o Últimas Notícias, a administração municipal voltou a negociar o pagamento das contas com a Caixa, responsável pelas lotéricas.

Segundo informou o chefe do departamento de Comunicação, Sandro Figueiredo, as negociações ainda não foram encerradas, mas tudo leva a crer que já no mês de janeiro, a população poderá voltar a pagar as contas nas lotéricas da cidade.

À época da mudança, a Prefeitura justificou que Caixa Econômica Federal abriu mão de receber o pagamento nas unidades lotéricas uma vez que a Caixa cobraria R$1,45 por conta recebida e, como nas outras instituições financeiras o valor é de R$1,15, a Caixa abriu mão de prestar o serviço.

Onde pagar

Até a confirmação da volta do pagamento das contas nas lotéricas, as contas podem ser pagas nas agências do Banco do Brasil e Correios. Onze estabelecimentos realizarão o serviço. (Confira lista abaixo).

Agência Caixa Econômica Federal

Internet banking

Auto atendimento

Agência Banco do Brasil

Internet banking

Auto atendimento

Débito automático

Agências Credifor (Apenas para clientes Credifor)

Rio Branco, 220 – Centro

A. Abílio Machado 222 – Sagrado Coração de Jesus

Lassance Cunha, 438 – Quinzinho

Agência Sicoob Centro Oeste

Rua Bernardes de Faria, 61 – Centro

Agência dos Correios

Rua Floriano Peixoto, 5 – Centro

Correspondentes bancários:

Casa Souza

Rua Sergio Lázaro Gonçalves, 40 – Loja – Centro

Supermercado Eme Regis

Rua Peru, 79 – Ouro Negro

Supermercados Bem Bom

Rua Peru, 221 – Ouro Negro

Armazém do Miguel

Rua Sete de Setembro, 275 – Quartéis