Cadastur é o Sistema de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo, por intermédio do Ministério do Turismo (Mtur), em parceria com os órgãos Oficiais de Turismo do Brasil.

Esse cadastro permite aos Turistas terem acesso a diferentes dados sobre os prestadores de serviços turísticos cadastrados, através de consulta no site oficial do Cadastur.

Segundo a Lei do Turismo n°11.771/08 o registro no Cadastur é obrigatório para sete categorias: Agências de Turismo, Guias de Turismo, Meios de Hospedagem, Transportadora Turísticas, Organizadoras de Eventos, Acampamentos e Parques Temáticos, além disso outras atividades podem ser cadastradas em caráter opcional.

O cadastro permite ao prestador atuar legalmente, de acordo com a Lei do Turismo, por meio da emissão do Certificado Cadastur, assim como permite benefícios importantes como acesso do fundo geral do Turismo – Fumgetur.