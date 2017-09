A Prefeitura de Formiga efetuará nesta sexta-feira (8) o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores contratados e dos de carreira que aniversariam entre setembro e dezembro (os funcionários de carreira que fizeram aniversário entre janeiro e agosto já receberam a parcela no mês de aniversário). Com isso, serão injetados na economia da cidade nessa semana R$971.947,96.

Além de aquecer o comércio local, a iniciativa visa, principalmente, prestigiar o servidor público. “Um servidor valorizado trabalha mais motivado e só tende a realizar bons serviços à população. Por isso, minha administração não poupa esforços para pagar o salário e o vale-alimentação em dia. Ainda conseguimos também quitar a primeira parcela do 13º, o que é uma vitória, tendo em vista a situação econômica atual do país e como estavam as finanças do município quando assumimos”, afirmou o prefeito Eugênio Vilela.