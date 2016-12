Da Redação

A Prefeitura pagará nesta terça-feira (20) a segunda parcela do 13º salário de todo o funcionalismo.

No dia 9 deste mês, a administração já havia quitado a primeira parcela do 13º dos servidores que ainda não tinham recebido na data do aniversário, juntamente com o salário referente ao mês de novembro. Já o vale-alimentação foi quitado, antecipadamente, no dia 16 deste mês.

Em 2015, o 13º foi pago de forma escalonada. No dia 30 de dezembro a administração havia pagado 728 servidores e os demais tiveram o pagamento concluído apenas no dia 12 de janeiro deste ano.