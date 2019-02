O projeto Horta Urbana, desenvolvido pelo Banco Municipal de Alimentos (BMA) de Formiga em parceria com o Unifor-MG, está crescendo e já prepara sua 5ª unidade V. O terreno está localizado no bairro Maringá e os alimentos plantados nele serão cultivados pela própria comunidade.

O prefeito Eugênio Vilela, junto ao secretário de Desenvolvimento Humano, Jaderson Teixeira, o coordenador do BMA, Anuar Teodoro Alves, a coordenadora do Cras III, Luciane Ribeiro, e o presidente da Associação dos Amigos e Moradores do Bairro Maringá, Valdecir Gonçalves Miranda, estiveram nesta quinta-feira (31), acompanhando a limpeza do terreno onde será instalada a horta. Máquinas e caminhões da Secretaria de Obras, providenciados pelo encarregado Alexandre Marrom, fizeram todo o trabalho.

A unidade está sendo feita em uma parceria entre o BMA, o Ministério Público de Minas Gerais, a Arpa II (Associação Regional de Proteção Ambiental), a Associação dos Amigos e Moradores do Bairro Maringá, o CRAS III, o Unifor-MG, o Tatame do Bem e o Projeto Caminho Capoeira.

A equipe do projeto conta com estudantes de engenharia agronômica do Centro Universitário, que são estagiários do Banco de Alimentos, e os professores doutores Fernanda Maria Rodrigues Castro e Adriano Alves da Silva. Tem o apoio também do professor doutor Dênio Oliveira.

Segundo o coordenador do BMA, Anuar Teodoro Alves, na próxima semana, será feito o cercamento da área, que conta com seis lotes. Depois, a equipe do Unifor-MG irá arar o terreno, preparando-o para o plantio. Os estagiários, acompanhados pelo professor Adriano, irão orientar a comunidade no manejo da horta.

O ‘Horta Urbana’

O projeto “Horta Urbana” foi criado em março de 2018 pelo coordenador do BMA, Anuar Teodoro Alves, e os estagiários do curso de Engenharia Agronômica do Unifor-MG que trabalham no banco. O projeto é desenvolvido em parceria com as comunidades/entidades que têm terrenos ociosos e querem desenvolver neles uma horta. O Banco de Alimentos participa com a assistência técnica através dos estagiários que acompanham todo o trabalho, desde a análise do solo até a colheita.

Atualmente, são 4 unidades em produção de alimentos: Unidade I fica no Bairro Água Vermelha; a Unidade II na Penitenciária de Formiga; a Unidade III no Cidade Nova e a Unidade IV no Residencial Tino Pereira.

“Várias comunidades e associações solicitaram a implantação do projeto. No tempo oportuno, estaremos firmando as parcerias. As cidades de Pará de Minas, Córrego Fundo, Iguatama e Santo Antônio do Monte solicitaram auxílio para implantação do projeto. A assessoria jurídica do município está preparando a legislação que irá reger o projeto”, contou Anuar.