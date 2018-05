A Prefeitura de Formiga realizará, no dia 24 deste mês, às 13h30, na Diretoria de Compras Públicas, uma licitação que visa a ampliação da rede de iluminação pública em Formiga. O processo de licitação 048/2018, na modalidade “tomada de preços” do tipo “menor preço por lote”, tem como objetivo contratar uma empresa para a execução de rede de energia elétrica e instalação de equipamentos de IP (Iluminação Pública). O edital já foi publicado no site da Prefeitura e pode ser acessado por meio dos links “Compras” e “Licitação e Atas”.

Os trabalhos serão feitos nas seguintes ruas: Travessa Antônio Luiz Ribeiro, no bairro Vista Alegre; Sebastião Jorge Lasmar, no Santo Antônio; José Cândido Oliveira, próximo à Praia Popular; Luiz Lobato, no Del Rey; rua das Laranjeiras, no Tino Pereira; José Alves de Oliveira, Santa Ana II; Hilda Cabral de Paula, Ouro Branco; Dr. Donato Andrade, Centenário; Jorge Norma, Furnastur; Principal, Pontevila; Francisco Pires, Pontevila; Valdomiro Correia da Silveira, Planalto; Quatro, Jardim Montanhês; Padre Daniel, Ouro Verde; Califórnia, Vila Carmelita; Marinho Lourenço da Costa, Mangabeiras; avenida Olímpio Avelar, Engenho de Serra; Rafael Soraggi, Santa Luzia; Travessa Napoli, Vila José Branco; Toscano de Brito, Centenário; Malvino Alves Costa, Bela Vista; Rua dos Guimarães, Vila Maria Cristina; Manoel Rodrigues Vilela, Rosário; Rua da Charqueada, Santo Antônio; José Elias Cunha, Engenho de Serra; Cipó de São João, Cidade Nova; Quaresmeira, Cidade Nova; Wagner Correia, Esplanada do Castelo; Dom Pedro II, São Luiz; Dercy Alves Praça, São Luiz; Manoel Gonçalves de Araújo, Nova Conquista; Joaquim Antônio Lopes, Alto da Praia; Geraldo Quirino de Moura, Élcio Rocha;

Sebastião Jorge Lasmar, Santo Antônio; Professora Hilária Gontijo, Ouro Verde; Alfredo Avelar, Souza e Silva; Padre José Cirilo, São Luiz; Lúcio da Cruz, Novo Belo Horizonte; Nodge Teixeira de Lima, Nossa Senhora Aparecida; Delta, Ouro Negro; João Moreira Pinto, Santa Tereza; Rua dos Professores, Santa Tereza; São Vicente de Paula, Santa Tereza; Alfredo Avelar, Souza e Silva; João Paulo I, São Luiz, e João Paulo Faria, Maringá.

De acordo com o prefeito Eugênio Vilela, a Secretaria de Obras recebeu até setembro do ano passado os pedidos apresentados pela comunidade e também pela Câmara Municipal, por meio dos pedidos de providências. “Em seguida, foi licitada a empresa que elaborou os projetos executivos e, agora, estamos licitando a instalação da extensão de redes e braços com luminárias. Novos pedidos deverão ser apresentados à Secretaria de Obras até o final de maio para que sejam repetidos os procedimentos de licitação necessários ao atendimento. Importante destacar que todo investimento neste serviço é de origem da contribuição para CIP (Custeio da Iluminação Pública), que é cobrada anualmente pela Prefeitura, justamente para que melhorias sejam realizadas para a comunidade”, disse.