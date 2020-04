Da Redação

Tramita no Legislativo de Formiga o projeto de lei (PL) 439/2020 por meio do qual o Executivo pretende multar pessoas jurídicas (empresas) que descumprirem as determinações estabelecidas pela administração municipal para o enfrentamento da emergência em saúde provocada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Enviada à Câmara no dia 22 de abril e dando entrada na pauta da reunião desta semana, a proposta tem como principal objetivo garantir o cumprimento do decreto nº 8.210, de 20 de abril, que autorizou a reabertura do comércio (lojas), instituições religiosas, feira-livre e academias em Formiga desde que cumpridas medidas específicas, por setor, como uso obrigatório de máscaras, atendimento individualizado de clientes, higienização de balcões com álcool 70%, distanciamento em filas etc.

A multa a ser aplicada, estabelecida no PL, é de 1 Unidade Fiscal da Prefeitura Municipal de Formiga (UFPMF), que hoje vigora no valor de R$ 247,96.