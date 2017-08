A Semana Nacional da Educação Infantil será comemorada em Formiga de 21 a 25 deste mês. Para celebrar a data, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, promoverá uma série de atividades.

No dia 21, ocorrerá a abertura oficial das atividades para os profissionais da área e convidados. O evento será realizado no Auditório Odete Khoury, a partir das 18h30 e contará com a apresentação do Grupo de Teatro Maria Cutia.

De 21 a 24, serão realizadas as ações para os alunos da educação infantil da rede municipal. Atividades em brinquedos infláveis e lúdicas serão promovidas na Escola Municipal Caic. Todas as instituições municipais participarão.