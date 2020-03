A administração municipal propôs aos produtores rurais que atuam na Feira Livre de Formiga o serviço de “delivery” durante o período de enfrentamento à pandemia do Covid-19.

A Feira Livre terá seu funcionamento suspenso a partir do próximo sábado (28), como determina o decreto 8.164 Unificado de Medidas de Enfrentamento ao Coronavírus, publicado nessa segunda-feira (23).

A atual gestão quer manter o Programa de Apoio à Agricultura Familiar como garantia de renda aos produtores rurais, previsto no Plano de Metas da Administração 2017/2020. Para isso, ela pretende estabelecer um canal de informação que facilite a comunicação entre produtores e as famílias formiguenses para o comércio dos produtos e a geração de renda, durante o período de suspensão da Feira Livre.

Para o prefeito Eugênio, neste momento de luta, é preciso pensar formas de gerar renda e riqueza, sem comprometer a saúde e o bem-estar da população. “Sem a realização da Feira Livre, os cidadãos formiguenses agora possuem um novo canal de contato para receberem os produtos que lá eram adquiridos. ”

De acordo com o diretor do Banco Municipal de Alimentos, Anuar Teodoro Alves, responsável pelas Políticas Rurais no município, estabelecer relações de intermediação favorecerá não só melhorias aos produtores, mas garantirá segurança alimentar na mesa dos formiguenses.

A proposta foi bem acolhida pelos membros da Associação dos Produtores Feirantes de Formiga (APROFF), que informaram os dados solicitados e se dispuseram ao atendimento da população.

Para aquisição dos itens, devem ser contatados os seguintes produtores:

Eduardo Drumond – hortifrúti, frango caipira abatido, ovos caipiras, queijo branco e temperado (99935-7616)

Eunézimo Geraldo Teixeira – hortifrúti (99924-8331)

Jaqueline Oliveira – hortifrúti (99906-4921)

João Eugênio de Oliveira – hortifrúti (99921-1757)

Osvaldo Ramos Teixeira – hortifrúti (99942-3047)

Vilma Maria Garcia Silva – doce de leite, doce de leite com mamão, iogurte caseiro e queijo fresco (99936-4111/99817-1213)

Fonte: Decom