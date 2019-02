Nesta segunda-feira (18), a Prefeitura protocolou um projeto de lei que autoriza o município a contrair um financiamento com o Banco do Brasil para a aquisição de veículos, equipamentos e máquinas.

A compra tem como objetivo suprir as necessidades da cidade, estruturar a frota que sofre com deficiência em alguns setores e fornecer condições adequadas à prestação de serviços por parte da Prefeitura, principalmente na manutenção de estradas rurais.

O limite de crédito já está aprovado pelo Banco do Brasil no valor de até R$ 3 milhões.

Para pagamento do financiamento, o Banco do Brasil ficará autorizado a debitar na conta corrente do município os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados. O município terá um prazo de seis meses para iniciar o pagamento da dívida, que será dividida em 60 meses. A taxa de juros deverá girar entre 0,87% a 0,95% ao mês.

Confira as máquinas que serão adquiridas com o financiamento:

Uma motoniveladora RG 140 B

Uma pá carregadeira

Um caminhão 6x2 BI Truck

Um caminhão Troco

Um caminhão Trucado

Uma prancha caminhão BI Truck

Um caminhão 4x2 equipado com compactador de lixo

Um caminhão Bruck 4x2 equipado com poliguindaste e caçamba

Um caminhão 4x2 equipado com tanque pipa com capacidade para 8.000 litros

Um compactador de lixo 10m³

Uma roçadeira hidráulica articulada RHA para trator

Um caminhão baú