Redação Últimas Notícias

A Prefeitura publicou, nesta quinta-feira (19), um novo decreto de emergência em saúde pública. De acordo com a administração municipal, o decreto de número 8.162 “dispõe sobre medidas mais enérgicas acerca do enfrentamento da pandemia do novo coronavírus”.

O documento dispõe de medidas referentes à Feira Livre de Formiga; à lotação de bares e restaurantes; ao atendimento nas repartições públicas municipais, entre outras. O decreto já está em vigor.

Confira aqui o documento.