A Prefeitura de Formiga informou, nesta segunda-feira (2), que quitou hoje, o salário de 552 servidores.

O vencimento referente ao mês de dezembro foi pago para os funcionários que ganham até R$ 1.171. Os demais servidores receberão os salários nos próximos dias.

Informa ainda a nota oficial: o prefeito Eugênio Vilela disse que colocará o pagamento do funcionalismo em dia o mais rápido possível. “O meu primeiro compromisso é quitar os vencimentos dos servidores em dia. Estou pagando o que deixaram de pagar anteriormente, sei o quanto esse atraso no pagamento afeta a vida do servidor, por isso trabalharei para que tal fato não ocorra em meu mandato”.