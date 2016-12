Desde que assumiu a Prefeitura em setembro deste ano, uma das prioridades do prefeito Eduardo Brás, entre muitas outras tem sido o pagamento dos servidores.

Com isso, ele concluiu nesta sexta-feira (9) o pagamento da folha de todos os servidores referente ao mês de novembro.

Foi paga também a primeira parcela do 13º dos servidores que ainda não haviam recebido na data do aniversário. Mais de R$2 milhões foram pagos hoje pela administração municipal, sendo R$1.345.301,16 da folha de pagamento, R$442.399,72 referente à primeira parcela do décimo terceiro, R$225.898,80 dos inativos e R$178.640,00 para os médicos do PAM.

Também foi nesta sexta R$223.148,50 para a empresa responsável por administrar o cartão do vale-alimentação. O que já possibilitará a liberação do mesmo já nos próximos dias.