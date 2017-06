Da Redação

Uma série de ações foi realizada entre os dias 14 e 23 de junho em celebração ao Dia de Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa. As atividades foram promovidas pela Prefeitura em parceria entre o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e o Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos.

As ações foram realizadas nos Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e no Centro de Convivência dos Idosos. Os usuários puderam acompanhar palestras sobre os tipos de violência contra a pessoa idosa e, no dia 23, participaram de uma caminhada com na área central de Formiga, com entrega de materiais informativos em uma blitz educativa, realizada na praça Ferreira Pires.

As atividades tiveram o objetivo de orientar a população, principalmente os idosos, da importância da denúncia, a fim de reduzir o número de agressões.

A coordenadora do Creas, Jaqueline Aguirre, agradece a participação dos idosos no evento e afirma que é preciso “desvelar a violência”. “Alguns idosos consideram alguns atos normais, sendo que a relação entre idoso e agressor inibe as denúncias. A maior parte dos agressores é formada pelas pessoas que a vítima mais ama. Começa pelos filhos, depois passa pelos genros e noras até chegar aos netos. Precisamos intensificar as ações, a fim de orientar os idosos sobre seus direitos, procurando romper o ciclo de violência que por vezes permeiam as relações sociais”.

A data

A Organização das Nações Unidas (ONU) e a Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa declararam o dia 15 de junho como o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, tendo sido celebrado pela primeira vez em 2006, com realização de campanhas por todo o mundo. A violência contra a pessoa idosa é e deve ser entendida como uma grave violação aos Direitos Humanos.

O principal objetivo do dia 15 de junho é criar uma consciência mundial social e política da existência da violência contra a pessoa idosa, além de, ao mesmo tempo, disseminar a idéia de não aceitá-la como normal.

Nos atendimentos realizados diariamente pelo Creas, observa-se um crescimento deste tipo de caso, sendo a negligência a principal forma de violência praticada contra os idosos.